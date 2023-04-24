جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسثمّن عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين وصلوا مساء اليوم إلى محافظة جدة، من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع)، دور المملكة في إجلائهم من جمهورية السودان.وأعربت القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل البليدي، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا البريطانيين القادمين من السودان.من جهته، نوّه القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره لجميع الجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للرعايا الأمريكيين، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم الأراضي السعودية.بدوره، ثمّن القنصل الليبي بجدة عبدالرزاق المنفي، الدور الكبير للمملكة، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.وأشادت نائب القنصل العراقي مايا هادي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، مؤكدةً أنه غير المستغرب على المملكة العربية السعودية مد يد العون، ومساعدة أي شخص ومن أي بلد.كما قدم عدد من المواطنين والرعايا الواصلين على متن الفرقاطة البحرية، شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولجميع العاملين في القطاعات ذات العلاقة على تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات منذ انطلاق السفينة من بورتسودان وحتى الوصول إلى جدة.// انتهى //01:01ت م0003