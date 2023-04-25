القاهرة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 134 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي، وإجلاء 334 مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية ليصل بذلك عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 904 مواطنين.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد -في تصريح- اليوم، أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا يواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.يُذكر أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أمس إجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري.// انتهى //01:14ت م0005