سياسي / الخارجية المصرية: إجلاء أكثر من 460 مواطنا مصريا من السودان
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
القاهرة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 134 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي، وإجلاء 334 مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية ليصل بذلك عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 904 مواطنين.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد -في تصريح- اليوم، أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا يواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.
يُذكر أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أمس إجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري.
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