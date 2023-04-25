نيويورك 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بمقدار 66.44 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 33875.40 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 3.52 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 4137.04 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 35.25 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 12037.20 نقطة.// انتهى //01:40ت م0008