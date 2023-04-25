الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم، اثناء قيامه بمهام متابعة إجلاء المواطنين المصريين.وكرر معاليه الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً تجاه وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.// انتهى //02:20ت م0012