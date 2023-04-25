جدة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام وتدنيس شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيامها برفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدوليه ، واستفزاز لمشاعر الأمة الاسلامية.وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على حرمة الأماكن المقدسة، داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمله مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.// انتهى //02:47ت م0013