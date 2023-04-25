المدينة المنورة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات يبدأ عند الساعة 6.45 دقيقة صباحا والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحا، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين عند الساعة السابعة صباحا، والحصة الأولى عند الساعة 7 و15 دقيقة صباحاً.// انتهى //03:19ت م0014