إسلام آباد 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع الليلة الماضية في مركزاً لقوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلدة "كبل" بمنطقة وادي سوات شمال غرب باكستان إلى 15 قتيلاً، وأكثر من 40 مصاباً.وأوضحت الشرطة أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن الحادث نجم عن حدوث ماس كهربائي في مستودع السلاح والذخيرة داخل المركز ما أدى إلى حدوث تفجيرات، نافية إمكانية وجود عامل الإرهاب.وأضافت أنه كان داخل المركز أكثر من 50 شخصاً أثناء وقوع الحادث، مشيرة إلى أن التفجيرات أدت كذلك إلى انهيار جزئي لمبنى مركز الشرطة.// انتهى //06:51ت م0019