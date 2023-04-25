عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
بوساطة سعودية-أميركية.. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 72 ساعة
وزير الخارجية: المملكة ستستمر في مساعيها لإجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة
"الخارجية": المملكة أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية العمليات
وصول عدد من رعايا كوريا إلى جدة بعد إجلاؤهم من السودان
عمليات إجلاء الأجانب من السودان تتواصل في غياب أي أفق للحل
لبنان تشكر المملكة على إجلاء 52 من مواطنيها من السودان
مجلس التنفيذيين اللبنانيين يشكر المملكة على إجلاء 52 لبنانياً من السودان
المملكة تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم
باكستان تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان
وزير الخارجية ونظيره الياباني يناقشان جهود وقف التصعيد العسكري في السودان
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإماراتي
"الصندوق السعودي للتنمية" يوقّع اتفاقيتين لتمويل مشروعين في قطاعي الإسكان والنقل في قيرغيزستان
سفيرة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي تقدم أوراق اعتمادها
وزير الصحة: المملكة تواصل دعمها لبرامج منظمة الصحة العالمية
سفيرة المملكة لدى فنلندا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها
المملكة تشارك في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة نيويورك
عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة يثمنون دور المملكة في إجلائهم من السودان
العيسى: تصريحات المسؤول السويدي المسيئة للإسلام تعبّر عن تنامي الإسلاموفوبيا في منظومته
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الإنسان أولاً ) : تتوالى نجاحات المملكة في كل المجالات والقطاعات بشكل لافت للأنظار، وهو ما يعكس ما تتمتع به البلاد من إمكانات غير عادية، مدعومة برغبة وإصرار القيادة والشعب معاً على تطوير المملكة الثالثة على أسس ومرتكزات قوية، تعلن من خلالها المملكة عن نفسها دولة استثنائية تستطيع أن تصنع المستحيل متى ما أرادت.
وواصلت : نجاحات المملكة المتحققة على أرض الواقع تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة وإعادة بناء المجتمع السعودي من الداخل إلى ما هو أبعد من ذلك، بالتأكيد على أن المواطن السعودي هو الأداة الفاعلة والتنفيذية لكل برامج التطوير والتقدم التي جاءت بها رؤية 2030، وبالتالي، فالمواطن من أهم أولويات القيادة الرشيدة، التي رفعت شعار «المواطن أولاً» في كل خطوة تخطوها, ويحفل تاريخ المملكة بمواقف إنسانية ونبيلة، أثبتت أن أمن وسلامة المواطن، سواء في الداخل أو الخارج، خط أحمر، وظهر ذلك في مشاهد عدة حدثت في السنوات الأخيرة، عندما سارعت المملكة بإجلاء مواطنيها في عدد من الدول التي ظهرت فيها جائحة فيروس كورونا، ثم عندما استنفرت قواها بإجلاء المواطنين الموجودين في سورية وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وأخيراً عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التوجيهات بإجلاء المواطنين السعوديين، في دولة السودان، التي تشهد حالياً اضطرابات.
وأضافت : هذه المواقف وغيرها، عززت من مكانة وأهمية المواطن في العالم، وجعلته يشعر بالأمن والأمان والثقة بأن هناك دولة تقف خلفه وتسانده وتحرص على سلامته ونيل حقوقه إذا تطلب الأمر، وأنه لا يقل شأناً عن مواطني دول العالم الأول عندما يتعرضون للخطر خارج أراضيهم.
وختمت : الثقة في إمكانات المملكة، وما تتمتع به من سمعة طيبة وعلاقاتها الدبلوماسية الاستثنائية، حفزت دول شقيقة وصديقة إلى الطلب المباشر من المملكة بإجلاء مواطنيها نيابة منها، من السودان، وهو الأمر الذي بعث رسالة إلى العالم، بأن المملكة دولة كبرى تهتم بمواطنيها أينما كانوا، وفي الوقت نفسه تعطي الاهتمام للإنسان أياً كانت جنسيته، من منطلقات إنسانية، مجسدة روح التسامح التي تمسكت بها دولتنا حفظها الله.
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