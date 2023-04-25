الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :بوساطة سعودية-أميركية.. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 72 ساعةوزير الخارجية: المملكة ستستمر في مساعيها لإجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة"الخارجية": المملكة أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية العملياتوصول عدد من رعايا كوريا إلى جدة بعد إجلاؤهم من السودانعمليات إجلاء الأجانب من السودان تتواصل في غياب أي أفق للحللبنان تشكر المملكة على إجلاء 52 من مواطنيها من السودانمجلس التنفيذيين اللبنانيين يشكر المملكة على إجلاء 52 لبنانياً من السودانالمملكة تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطومباكستان تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودانوزير الخارجية ونظيره الياباني يناقشان جهود وقف التصعيد العسكري في السودانفيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإماراتي"الصندوق السعودي للتنمية" يوقّع اتفاقيتين لتمويل مشروعين في قطاعي الإسكان والنقل في قيرغيزستانسفيرة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي تقدم أوراق اعتمادهاوزير الصحة: المملكة تواصل دعمها لبرامج منظمة الصحة العالميةسفيرة المملكة لدى فنلندا تقدم نسخة من أوراق اعتمادهاالمملكة تشارك في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة نيويوركعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة يثمنون دور المملكة في إجلائهم من السودانالعيسى: تصريحات المسؤول السويدي المسيئة للإسلام تعبّر عن تنامي الإسلاموفوبيا في منظومتهوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الإنسان أولاً ) : تتوالى نجاحات المملكة في كل المجالات والقطاعات بشكل لافت للأنظار، وهو ما يعكس ما تتمتع به البلاد من إمكانات غير عادية، مدعومة برغبة وإصرار القيادة والشعب معاً على تطوير المملكة الثالثة على أسس ومرتكزات قوية، تعلن من خلالها المملكة عن نفسها دولة استثنائية تستطيع أن تصنع المستحيل متى ما أرادت.وواصلت : نجاحات المملكة المتحققة على أرض الواقع تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة وإعادة بناء المجتمع السعودي من الداخل إلى ما هو أبعد من ذلك، بالتأكيد على أن المواطن السعودي هو الأداة الفاعلة والتنفيذية لكل برامج التطوير والتقدم التي جاءت بها رؤية 2030، وبالتالي، فالمواطن من أهم أولويات القيادة الرشيدة، التي رفعت شعار «المواطن أولاً» في كل خطوة تخطوها, ويحفل تاريخ المملكة بمواقف إنسانية ونبيلة، أثبتت أن أمن وسلامة المواطن، سواء في الداخل أو الخارج، خط أحمر، وظهر ذلك في مشاهد عدة حدثت في السنوات الأخيرة، عندما سارعت المملكة بإجلاء مواطنيها في عدد من الدول التي ظهرت فيها جائحة فيروس كورونا، ثم عندما استنفرت قواها بإجلاء المواطنين الموجودين في سورية وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وأخيراً عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التوجيهات بإجلاء المواطنين السعوديين، في دولة السودان، التي تشهد حالياً اضطرابات.وأضافت : هذه المواقف وغيرها، عززت من مكانة وأهمية المواطن في العالم، وجعلته يشعر بالأمن والأمان والثقة بأن هناك دولة تقف خلفه وتسانده وتحرص على سلامته ونيل حقوقه إذا تطلب الأمر، وأنه لا يقل شأناً عن مواطني دول العالم الأول عندما يتعرضون للخطر خارج أراضيهم.وختمت : الثقة في إمكانات المملكة، وما تتمتع به من سمعة طيبة وعلاقاتها الدبلوماسية الاستثنائية، حفزت دول شقيقة وصديقة إلى الطلب المباشر من المملكة بإجلاء مواطنيها نيابة منها، من السودان، وهو الأمر الذي بعث رسالة إلى العالم، بأن المملكة دولة كبرى تهتم بمواطنيها أينما كانوا، وفي الوقت نفسه تعطي الاهتمام للإنسان أياً كانت جنسيته، من منطلقات إنسانية، مجسدة روح التسامح التي تمسكت بها دولتنا حفظها الله.// انتهى //07:01ت م0021