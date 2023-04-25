إسلام آباد 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم جهود المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى منها باكستان من السودان، وإشادة المجتمع الدولي بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة في هذا الصدد.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أعرب عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية وجمهوريتي مصر وتركيا، على المساعدة في إجلاء الباكستانيين العالقين في السودان.وأخبرت عن توجه رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى الصين في زيارة رسمية لتباحث التعاون الدفاعي والعسكري، والتطورات الإقليمية مع المسئولين العسكريين في الصين.وفي الشأن الأمني تطرقت إلى التفجير المزدوج الذي وقع داخل مركز لقوات مكافحة الإرهاب في منطقة وادي سوات شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وتابعت جهود الحكومة الباكستانية لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والسيطرة على الغلاء والتضخم.وتطرقت صحف الثلاثاء في الشأن الإقليمي إلى تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في السودان، وإطلاق السلطات البريطانية تحذيرات من موجة جديدة لمتحور فيروس كورونا.// انتهى //07:31ت م0022