جيزان 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //09:47ت م0024