عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
جيزان 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.
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