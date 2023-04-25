القاهرة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمواصلة عمليات الإجلاء للرعايا العرب والأجانب من السودان، مع استمرار الدعوات بوقف القتال والالتزام بهدنة حقيقية على الأرض.وسلطت الضوء على إعلان الخارجية المصرية عن إجلاء904 مواطنين مصري بالسودان عبرالإجلاء الجوي والبري بالتنسيق مع السلطات السودانية.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى أن مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية كندا ميلاني چولي تناولت تطورات الأوضاع في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار.وأخبرت أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دخلت أمس يومها العاشر، دون أن يلوح في الأفق أمل قريب لوقف النزاع بين الطرفين.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من أن انفجار الوضع الداخلي في السودان سيرسل موجات من الصدمة إلى محيطه، مشدداُ على أن المجتمع الدولي لن يسمح بانفجار الوضع السودان لأن ذلك سيؤثر على المنطقة برمتها، في جميع أنحاء أفريقيا.وواكبت الصحف المصرية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بينما أصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا .// انتهى //10:02ت م0025