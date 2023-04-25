تونس 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بمواصلة السلطات التونسية إجراء عدد من الإصلاحات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والمجالات المالية في محاولة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية .وتداولت خبر إعلان الهلال الأحمر الليبي انتشال جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل مدينة صبراتة غرب البلاد، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 34، عقب غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى مقتل ثمانية أشخاص في تفجيرين استهدفا مكتبًا لشرطة مكافحة الإرهاب شمال غربي باكستان أمس، فيما أكد القائد الإقليمي للشرطة أخطر حياة، أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارين.وتناقلت صحف تونس إعلان الأمم المتحدة أمس أن الهند ستتجاوز الأسبوع المقبل الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظًا في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة.// انتهى //10:34ت م0026