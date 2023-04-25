القدس المحتلة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأبزرت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم عمليات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر، واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال بالمصلى القبلي بالأقصى، والعبث بمحتوياته، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لباحاته، واعتقال قوات الاحتلال 22 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام لعدة بلدات ومدن فلسطينية.وتطرقت لإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشديداته، وحصاره العسكري الذي يفرضه على مداخل المدن، وتقييد حركة الفلسطينيين.وأنبأت صحف الثلاثاء بعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.وأخبرت عن بدء إجلاء رعايا دولة فلسطين من السودان، وأن أولى القوافل التي تقل 85 فلسطينيًا، تحركت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وأن قوافل أخرى تحركت باتجاه الحدود مع مصر، وتحمل على متنها نحو 259 فلسطينياً.وتناولت صحف فلسطين إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن موافقة طرفي النزاع في السودان، على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.// انتهى //10:39ت م0028