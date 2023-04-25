الرباط 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بيان وزارة الخارجية المغربية الذي أفاد بالشروع في إجلاء المواطنين المغاربة من السودان على إثر تدهور الأوضاع الأمنية جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.ولفتت النظر إلى إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما بين 10 آلاف و20 ألف سوداني فروا نحو الخارج أغلبهم من النساء والأطفال.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل نحو ستين مدنيا في هجمات شمال جمهورية بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي، نفذتها عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيمات ارهابية.وأوردت إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد عن بدء مفاوضات سلام بين أديس أبابا وجماعة جيش تحرير أورومو الموجودة في منطقة هي الأكثر تعدادا للسكان في البلاد.واهتمت بالتقرير الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام معلنًا فيه أن النفقات العسكرية لأوروبا قد ارتفعت بنسبة 13% مقارنة بالثلاثين عامًا الأخيرة.ونشرت صحف الرباط التقرير الذي أصدرته الوكالة الأوروبية للبيئة، والذي أشارت فيه إلى أن تلوث الهواء في أوروبا قد تسبب في وفاة ما لا يقل عن 1200 شخصًا في صفوف الأطفال والمراهقين.// انتهى //10:42ت م0029