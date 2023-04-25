القدس المحتلة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تزامنًا مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلى القبلى، والعبث بمحتوياته، وفق ما ذكرت دائرة الأوقاف في القدس.وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار منطقة الأغوار الفلسطينية لليوم الثامن عشر على التوالي، ويعرقل حركة الفلسطينيين، على مداخلها، مما فاقم من معاناتهم.وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات أن الاحتلال يواصل تشديد الحصار على قرى الأغوار بعد أن أغلق مداخلها بالسواتر الترابية، مما كبد المزارعين خسائر فادحة.// انتهى //10:43ت م0030