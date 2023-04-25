الخرطوم 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات باستهداف المدنيين بشن غارات جوية أمس على أحياء سكنية في الكلاكلة جنوب الخرطوم، فيما قال الجيش إن الطرف الآخر يتخذ المدنيين دروعا بشرية.وعرجت على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتفاق القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، يبدأ من فجر اليوم.وأبرزت صحف الثلاثاء تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العنف المتواصل في السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها.وأشارت إلى إغلاق الجيش الليبي، الحدود مع السودان بسبب الاضطراب الأمني الذي تشهد عاصمته الخرطوم وعدة مدن بالبلاد.وأبرزت صحف السودان دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان والتوجه نحو تسوية سياسية سلمية مستدامة تجنب المدنيين السودانيين مزيدًا من المعاناة.// انتهى //10:44ت م0031