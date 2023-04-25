الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساحتفى المتحف الوطني بالرياض على مدى الأيام الماضية بعيد الفطر من خلال فعالية " فرحة العيد " تعزيزاً لمظاهر الفرح والبهجة؛ تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية المتنوعة التي تحمل طابعاً معرفياً ممتعاً.واستقبلت زوار الفعالية خلال الفترة 22 - 25 أبريل فرقة وطنية قدمت مجموعة من الأغاني السعودية، حيث تغنّت الفرقة بـ "حياك بالعيد"، و "عيدي مبارك"، و "من العايدين"، و "وطني الحبيب"، و "نجد"، شملت عروضًا أدائية مثل العرضة السعودية، والسامري، وسط حشود من جميع الفئات العمرية.فيما التقط الزوّار صوراً تذكارية عبر ركن التصوير، وتفاعلوا مع "حوامة العيد" المتجولة بين الحاضرين المستمتعين بالعيديات المقدمة لهم، وقد شارك فيها مجموعة من الأطفال مرتدين أزياء تراثية من جميع مناطق المملكة.يذكر أنّ فعالية "فرحة العيد" تأتي ضمن أهداف تحويل الثقافة إلى نمط للحياة من خلال مشاركة المجتمع باحتفالات عيد الفطر المبارك بكافة فئاته، في قالب تراثي ثقافي معرفي يتميز بالأصالة والمعاصرة.// انتهى //11:00ت م0033