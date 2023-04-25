سياحة وترفيه / نادي فنون جازان يشارك في فعاليات فرحة العيد بصبيا
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
صبيا 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
شارك نادي فنون جازان في فعاليات أفراح العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هــ ، بالتعاون مع بلدية صبيا والمعهد الصناعي بالمحافظة، ذلك في حديقة الملك عبدالله بصبيا.
وتضمنت المشاركة عرض لوحات الفنانين والفنانات في الفن التشكيلي، ورسم لايف ، ومرسم الأطفال ، والمسابقات والهدايا و تقديم العديد من الأناشيد الوطنية, وذلك ضمن برامج بلدية صبيا المنفذة للأماكن العامة، لتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار للاحتفاء وإشراكهم في الأنشطة والبرامج المجتمعية.
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11:51ت م
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