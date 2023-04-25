صبيا 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسشارك نادي فنون جازان في فعاليات أفراح العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هــ ، بالتعاون مع بلدية صبيا والمعهد الصناعي بالمحافظة، ذلك في حديقة الملك عبدالله بصبيا.وتضمنت المشاركة عرض لوحات الفنانين والفنانات في الفن التشكيلي، ورسم لايف ، ومرسم الأطفال ، والمسابقات والهدايا و تقديم العديد من الأناشيد الوطنية, وذلك ضمن برامج بلدية صبيا المنفذة للأماكن العامة، لتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار للاحتفاء وإشراكهم في الأنشطة والبرامج المجتمعية.// انتهى //11:51ت م0034