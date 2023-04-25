عمّان 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسجددت الحكومة الأردنية اليوم دعوتها لجميع الأطراف في السودان إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فوراً، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية و لذوي الفقيد في وفاة مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم.// انتهى //12:00ت م0037