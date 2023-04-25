بغداد 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بشأن توفير الخدمات للعراقين وحسم ملف توفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف بشكل مميز عن السنوات السابقة .واهتمت بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية العراقية فواد حسين مع نظيره الإيراني عبد الأمير اللهيان باتصال هاتفي لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية وتطوير العلاقات بين البلدين.وتابعت صحف بغداد الإجراءات التي يقوم بها العراق بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة لإجلاء رعاياه من السودان، مشيرة إلى مقتل أحد العراقيين المقيمين في السودان.وتطرقت إلى إعلان قيادة العمليات المشتركة عن نجاح خطة تأمين عيد الفطر في العراق دون تسجيل أي أعمال إرهابية.وعرجت على إجلاء الدول لرعاياها من السودان ومواصلة المجتمع الدولي دعواته لأطراف النزاع هناك بوقف حقيقي لإطلاق النار ووضع خارطة لإنهاء القتال.وواكبت صحف العراق تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة المستوطنين اليهود اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني،// انتهى //12:37ت م0038