الجزائر 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بانعقاد المجلس الأعلى الجزائري للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع العام في البلاد، على ضوء التطورات الإقليمية ومنطقة الساحل.وتناقلت قرار الجزائر إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية الخرطوم ورعاياها الراغبين في مغادرة السودان بسبب الأوضاع الأمنية هناك.وتناولت صحف الثلاثاء زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى موريتانيا، ومباحثاته مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، حول العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والقاري.وتحدثت عن بدء حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عملية استرجاع الأصول المالية الليبية المودعة في البنوك الأجنبية بالخارج، مشيرة إلى طلب ليبي من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي لتقديم مساعدة في هذا الشأن.وأخبرت صحف الجزائر في تقارير أخرى عن استشهاد شاب فلسطيني، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة التي تحولت إلى مسرح لاقتحامات إسرائيلية دامية تخلف في كل مرة سقوط المزيد من الشهداء.// انتهى //12:46ت م0039