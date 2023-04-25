الرباط 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 مأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمقر جامعة عمر بونغو في ليبرفيل بجمهورية الغابون أمس، كرسي الإيسيسكو "النساء والفتيات والمجتمعات"، في إطار برنامج التعاون بين المنظمة والغابون خلال الفترة من 2023 إلى 2027.وأوضحت المنظمة أن الكرسي يهدف لتعزيز البحث العلمي والتربوي في قضايا النوع وحقوق المرأة والإسهام في بناء قدرات النساء والفتيات، وتعزيز جهود تنمية المرأة وبناء السلام، من خلال تطوير برامج بحثية متعددة التخصصات.وأوضح المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا الكرسي سيعتمد مقاربة متعددة التخصصات، تتيح المجال للتفكير في آليات نشر ثقافة السلام وتعزيز إسهام النساء والفتيات في بناء مجتمعات مزدهرة ومتماسكة، مبرزًا أن تأهيل النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وتربويًا وإدماجهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا يسهم في الحد بشكل كبير من العنف والتمييز ضد النساء.// انتهى //12:48ت م0041