بروكسل 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسرحب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة على الصعيد الوطني في السودان.وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي يحث كلا الجانبين على التمسك به بالكامل، مضيفًا أن هدف الجهود الجماعية يظل وقفًا دائمًا للأعمال العدائية وإنشاء ممرات إنسانية لحماية المدنيين.// انتهى //13:55ت م0043