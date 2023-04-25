جنيف 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأطلقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتحالف العالمي للقاحات وعدد من الشركاء الصحيين، مبادرة بعنوان "التدارك الكبير"؛ لتعزيز التطعيم بين الأطفال بعد انخفاض التلقيح بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).وتهدف المبادرة التي تستمر لعام واحد وتستهدف أكثر من 25 مليون طفل في عام 2021 لم يتم تطعيمهم إلى عودة التطعيم لمستويات التغطية في 2019 ، بعد تراجعها في أكثر من 100 دولة منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تركز المبادرة على 20 دولة تضم غالبية الأطفال الذين لم يحصلوا على تطعيمات, مما أدى إلى انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها كالحصبة وشلل الأطفال والحمى الصفراء.ويعمل الشركاء الصحيون مع المنظمة على تدريب العاملين الصحيين ومعالجة العقبات التي تحول دون استعادة التحصين، مع جهود مكثفة لإدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للمراهقين ضمن برامج التحصين.وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن ملايين الأطفال والمراهقين خاصة في البلدان منخفضة الدخل ، فقدوا اللقاحات المنقذة للحياة مما أدى إلى تزايد تفشي الأمراض الفتاكة، مشيرًا إلى أن المنظمة تدعم عشرات البلدان لاستعادة الوضع الطبيعي واستدراك التحصين الضائع واللحاق بالركب.بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى أن الأطفال الذين تفوتهم اللقاحات يتعرضون لخطر إضافي ويزداد ضعفهم في مواجهة خطر تفشي الأمراض الفتاكة .// انتهى //14:01ت م0045