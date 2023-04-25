جدة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود متنوعة وحثيثة أسهمت في إجلاء رعايا دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى دول أخرى غير أعضاء، وطواقم من الدبلوماسيين والعاملين الدوليين والمدنيين، من جمهورية السودان بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن مبادرة المملكة جاءت في الوقت المناسب.وقدم الأمين العام شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمتابعتهما وتوجيههما لعملية إجلاء الرعايا.وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مناشدته بوقف إطلاق النار في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها .// انتهى //14:13ت م0046