جدة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأجرى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, حسين ابراهيم طه، اتصالا هاتفيا مع معالي وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزو، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في السودان.وأكد الجانبان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، في ظل الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها البلاد.// انتهى //15:05ت م0049