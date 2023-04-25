مسقط 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4743.92 نقطة مرتفعاً بمقدار 0.5 نقطة وبنسبة بلغت 0.01 %، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4743.46 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليوناً و960 ألفاً و803 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 72.1 %، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 7 ملايين و21 ألفاً و63 ريالاً عمانياً.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة بلغت 0.039 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.81 مليار ريال عماني.// انتهى //16:02ت م0055