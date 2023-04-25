القاهرة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأكدت جامعة الدول العربية أنها تولي أهمية كبيرة لقضايا تمكين النساء في المنطقة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعمل على النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها .وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام - أنها تسعى إلى تضافر الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات والقرارات .وأضافت أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي هذا العام تحت شعار "النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع"، وذلك احتفاءً بالنساء المبدعات ورائدات الأعمال، ودعم ابتكاراتهم وإبداعاتهن، بهدف المساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جميع أنحاء العالم .وأوضحت أن النساء يواجهن بعض التحديات المتعلقة بالاستفادة من نظام الملكية الفكرية، مبينةً أن تشجيع النساء في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 يُعد فرصة لتشجيعهن على الاستخدام الأمثل لنظام الملكية الفكرية وحماية إبداعاتهن وإطلاق العنان لهن لتقديم المزيد من الإبداعات في جميع أنحاء العالم.// انتهى //17:14ت م0057