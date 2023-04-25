جدة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة تقويم فعاليات جدة، عودة منطقة "السيتي ووك" لهذا العام بصفتها إحدى مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، التي تم افتتاحها خلال أيام عيد الفطر المبارك.وتضم عدة مفاجآت وفعاليات ومناطق إضافية جديدة مثل: أرض الأفلام التي تتيح للزوار بمختلف فئاتهم العمرية استكشاف أسرار صنع أشهر المشاهد السينمائية العالمية في عالم متكامل من كواليس وخفايا الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم التي تنقل الزوار لعالم آخر .وتشمل كذلك منطقة كارنفال التي تحتوي على لعبة ترفيهية مختلفة، تتميز بتصاميمها الرائعة وأنشطتها الترفيهية الشيقة ويمكن للزوار حجز التذاكر من خلال موقع وتطبيق فعاليات السعودية saudievents.sa .// انتهى //17:30ت م0059