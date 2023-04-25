بريدة 5 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بنقل اسم شارع الملك سعود بن عبدالعزيز الحالي بمدينة بريدة ، إلى الطريق الدائري الشمالي والغربي من تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان وحتى التقائه بطريق الرياض - القصيم - المدينة المنورة بمدينة بريدة .ويعدّ طريق الدائري الشمالي والغربي أحد الشرايين المهمة التي تربط أجزاء المنطقة ويبلغ طوله 37 كم، ويربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة ويلتقي بالطرق السريعة المؤدية للمناطق الأخرى .// انتهى //17:36ت م0062