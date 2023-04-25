عام / سمو أمير القصيم يوجه بنقل تسمية شارع الملك سعود رحمه الله إلى الطريق الدائري الشمالي الغربي
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
بريدة 5 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بنقل اسم شارع الملك سعود بن عبدالعزيز الحالي بمدينة بريدة ، إلى الطريق الدائري الشمالي والغربي من تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان وحتى التقائه بطريق الرياض - القصيم - المدينة المنورة بمدينة بريدة .
ويعدّ طريق الدائري الشمالي والغربي أحد الشرايين المهمة التي تربط أجزاء المنطقة ويبلغ طوله 37 كم، ويربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة ويلتقي بالطرق السريعة المؤدية للمناطق الأخرى .
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