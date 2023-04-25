عمّان 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء، جهود توفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.// انتهى //18:52ت م0065