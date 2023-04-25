سياسي / الاتحاد الأوروبي يرحب بانطلاق حوار السلام بين الأطراف الإثيوبية
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
بروكسل 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
رحّب الاتحاد الأوروبي بانطلاق الحوار بين الأطراف الإثيوبية المتنازعة لإحلال تسوية في البلاد .
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانوفي بيان : إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان عن بدء حوار سلام بين الحكومة الفيدرالية وجيش تحرير أورومو ، ويقف على أهبة الاستعداد للمساعدة.
وأضاف ، أن الحلول التي يتم التفاوض عليها سياسيًا هي الطريق الصحيح نحو حلول دائمة للسكان في إثيوبيا .
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19:08ت م
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