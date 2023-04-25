القدس المحتلة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساعتدى مستوطنون اليوم على الفلسطينيين ومركباتهم، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنَّ مستوطنين قطعوا الطرق المؤدية لمدينتي رام الله والبيرة، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وكان من بين المركبات سيارة إسعاف تقل أحد المرضى.من جانبه حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسير خضر عدنان، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي.وقال نادي الأسير في بيان : إن الأسير خضر عدنان على الرغم من حالته الصحية الخطيرة، وفقدانه الوعي بين الحين والآخر، وإصابته بتشنجات حادة، يرفض الاحتلال نقله للمشفى، محذراً من استشهاده في أي وقت.// انتهى //19:08ت م0067