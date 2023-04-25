الجزائر ٠٥ شوال ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ م واستسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالةً خطيةً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .قام بنقل الرسالة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال استقبال الرئيس الموريتاني له اليوم في العاصمة نواكشط .وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ توجيهات قائدي البلدين بخصوص الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافةً إلى تأكيد التمسك بالتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك.// انتهى //19:08ت م0068