جنيف 5 شوال 1444 ه الموافق 25 ابريل 2023 م واسأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمرين أن استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في العاصمة الخرطوم كان له تأثير مدمر على المدنيين والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي ، ما أجبر الكثيرين على الفرار أو البحث عن مآوى.وقال المدير الإقليمي لأفريقيا باتريك يوسف في تصريح صحفي : إن الخرطوم مدينة مكتظة بملايين السكان ، واستخدام الأسلحة الثقيلة فيها يحول الشوارع إلى ساحات قتال ويدفع المدنيين الثمن كونه نتيجة مفجعة لهذا العنف ، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى المساعدة في إيجاد حل سياسي لوقف إراقة الدماء ، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يمنح هدوءاً حقيقياً للمدنيين الذين يعانون من العنف .وأوضح أن المستشفيات غير قادرة على رعاية المرضى، حيث لا يستطيع العاملون الصحيون الوصول إلى العمل ، إضافةً إلى نفاد الإمدادات الطبية .وحثت اللجنة الدولية الطرفين على احترام التزاماتهما بموجب القانون الدولي ، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ،وحماية البنية التحتية والمدنية الحيوية مثل المستشفيات وشبكات الطاقة .كما طالبت الطرفين بضمانات لتتمكن طواقم اللجنة من التحرك للأغراض الإنسانية ، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى هي زيادة المساعدة للمستشفيات وحصول المجتمعات على المياه النظيفة .// انتهى //19:26ت م0069