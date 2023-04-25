الدمام 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واستغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) في أولى مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط، على نظيره منتخب الكويت بنتيجة (23-16)، فيما خسر اللقاء الثاني أمام منتخب المستضيف منتخب تونس بنتيجة (15-19)، في المواجهتين التي أقيمت اليوم، على صالة بني خيار.وأنتهى الشوط الأول من مواجهة الكويت بتقدمه بنتيجة (6-7)، وتمكن الأخضر من التفوق في الشوط الثاني بنتيجة (9-6)، وعزز تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة (8-3)، وفي المباراة الثانية، تعادل الأخضر مع تونس في الشوط الأول (5-5)، وتفوق تونس في الشوط الثاني بنتيجة (5-7)، وهي نفس النتيجة التي أنتهى عليها الشوط الثالث.وسيلعب ناشئين الأخضر غداً الثلاثاء 25 أبريل 2023م مواجهتين، ستكون الأولى أمام منتخب مونتينغرو عند الساعة 11:00 صباحاً، والثانية أمام المنتخب الإيطالي عند الساعة 5:30 مساءً.// انتهى //19:30ت م0071