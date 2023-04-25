الرباط 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 مالتقى رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي، بالرباط اليوم، رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان ألفريدو باتشيكو أوسوريا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني.وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تجمع البلدين، ودراسة سبل تعزيزها لتشمل مجالات متعددة، إضافة إلى التشاور حول التنسيق البرلماني بين مجلسي النواب في البلدين، وتبادل الزيارات، والعمل على تقوية وتعزيز الشراكات، وتقاسم الخبرات والتجارب.// انتهى //19:31ت م0072