حجة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 243 مستفيداً خلال المدة من 5 - 11 أبريل 2023 م، منهم 64 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و 19 شخصا في عيادة الحالات الطارئة، و 151 مريضاً في عيادة الباطنية، و 9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، و راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 122 شخصا عيادة الخدمات التمريضية، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 246 شخصا، وراجع 3 أشخاص عيادة الجراحة والتضميد.// انتهى//20:06ت م0074