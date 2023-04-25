الرباط 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.04%، عند 10.499,26 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03% ليستقر عند 844,28 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.2% بمجموع 787,89 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.02% بمجموع 8.707,02 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 32 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:02ت م0081