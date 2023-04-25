القدس المحتلة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في الأغوار وأريحا بالضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، من بينهم طفلان، على الحواجز العسكرية المؤدية لأريحا، التي يواصل الاحتلال حصارها لليوم الثالث على التوالي.وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل، في أحياء البلدة القديمة، واعتدت على الفلسطينيين.// انتهى //21:27ت م0082