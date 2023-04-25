الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واستشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 أبريل من كل عام، وذلك بهدف توعية المجتمع بالملكية الفكرية، والاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع وتعزيز الابتكار القائم عليها، حيث تحتفي الهيئة السعودية للملكية الفكرية بهذا اليوم في هذا العام بحملة توعوية في مختلف مناطق المملكة تحت شعار: "المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".وتؤكد الهيئة حرصها على تمكين منظومة حيوية للملكية الفكرية محلياً وعالمياً، وفق ركائز تعمل على تحقيق التمّيز في عمليات الملكية الفكرية وتعظيمها وتحسين احترامها، إضافة إلى تعزيز التأثير الدولي وقيادة المنظومة وتطوير التميز المؤسسي، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي، ودعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة محفزة تحمي هذا النتاج البشري الإبداعي، ورفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين المجتمع السعودي.وبيَنت الهيئة أن المملكة قدّمت للعالم صورة مضيئة للمرأة السعودية، التي تم تمكينها ودعمها، من خلال رؤية المملكة 2030 إذ تمثّل المرأة السعودية أحد مكامن القوة في الوطن، ومكونًا مهمًا في ثروة المملكة البشرية، حيث أن الابتكار والإبداع من أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي في المملكة والمرأة أساس لتوليد الإبداعات والابتكارات في مختلف مجالات الملكية الفكرية.يذكر أن المملكة انضمت كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1402هـ الموافق 1982م، وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.// انتهى //21:29ت م0083