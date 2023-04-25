عام / دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل تقبض على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
دومة الجندل 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
قبضت دوريات الأمن بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
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