الدمام 05 شوال 1444 هـ الموافق25 أبريل 2023 م واسرفع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) رصيده إلى 10.5 نقاط ضمن المجموعة الأولى من بطولة البحر الأبيض المتوسط، بعد فوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة (28-23)، وخسارته أمام منتخب مونتينغرو بنتيجة (22-24)، في المواجهات التي أقيمت اليوم، على صالة بني خيار بجمهورية تونس.وكان الشوط الأول من مواجهة الأخضر ومونتينغرو انتهى بتقدم منتخبنا بنتيجة (7-6)، فيما تفوق مونتينغرو بالشوط الثاني بنتيجة (7-12)، وكسب الأخضر الشوط الثالث من جديد بنتيجة (8-6)، وفي المواجهة الأخرى تقدم إيطاليا بالشوط الأول (6-8)، قبل أن يكسب الأخضر الشوط الثاني بنتيجة (8-5)، ويتبعه بالشوط الثالث بنتيجة (14-10).ويحصل المنتخب الفائز بكل شوط في المباراة على نقطة واحدة، فيما يحسب التعادل بنصف نقطة، ويحصل الفائز بالنتيجة النهائية للمباراة على نقطتين، وبإجمالي خمس نقاط في كل مباراة.وسيلعب ناشئو الأخضر غداً الأربعاء، مباراتهم الخامسة في البطولة أمام المنتخب الجزائري عند الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.//انتهى//21:41ت م0085