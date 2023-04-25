القاهرة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 446 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري، وإجلاء 189 مواطناً من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية، ليصل بذلك عدد المصريين الذين أجلوا حتى الآن إلى 1539 مواطناً.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح اليوم - بأن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا يواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم.يُذكر أن الخارجية المصرية أعلنت أمس وصول عدد المصريين الذين أجلوا من السودان عبر الإجلاء الجوي والبري إلى 904 مواطنين .// انتهى //21:42ت م0086