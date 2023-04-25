عام / تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس تعليم ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع
الثلاثاء 1444/10/5 هـ الموافق 2023/04/25 م واس
أبها 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واس
أعلنت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غداً في جميع مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
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22:09ت م
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