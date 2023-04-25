أبها 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غداً في جميع مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات المنطقة.وأشارت الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.// انتهى //22:09ت م0089