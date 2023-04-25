الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واستنطلق منافسات النسخة الـ 23 من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة (الأحد القادم، على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف على مدى أربعة أيام بنظام الدوري من دور واحد، بمشاركة الفرق الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز للموسم الحالي (الأهلي، الهلال، الابتسام ، الفيصلي).وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مواجهتين، تجمع أولاهما فريقي الأهلي والفيصلي، والهلال والابتسام.يذكر أن الأندية تواصل تدريباتها اليومية دون توقف، وذلك استعداداً لهذه البطولة التي تعدّ الختام للموسم الحالي، بعد أن ظفر الأهلي ببطولة الدوري والكأس، فيما أكملت اللجان العاملة في البطولة تحضيراتها، وأصبحت صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، التي ستقام عليها مباريات البطولة في كامل جاهزيتها، لاسيما وأن من المتوقع أن تحظى المباريات بحضور جماهير بأعداد كبيرة.// انتهى //22:16ت م0090