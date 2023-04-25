الباحة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة, والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تعليقَ الدراسة غدًا، في جميع مدارسها, والمنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.وبيَّنَت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، فقد تقرَّر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-؛ وكذلك الدراسة لتعليم العام إلى منصة "مدرستي" حرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //23:02ت م0096