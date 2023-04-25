الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسينتظر عشاق المستديرة في أكبر قارات العالم السبت المقبل، المواجهة الأولى لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023، التي سيحل فيها فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، ضيفاً على فريق الهلال السعودي في الرياض، وهي المواجهة التي يتطلع عشاق الهلال أن يحسمها فريقهم بطريقة تجعل من تعويضها للفريق الياباني أمراً صعباً، مما سيجل الفريق السعودي أمام إنجاز سعودي جديد وإنجاز أزرق خامس في هذه البطولة الأهم قارياً على مستوى الأندية.طريق الهلال نحو هذا اللقب بدأ بتصدره المجموعة الأولى في دور المجموعات، برصيد 13 نقطة وصافي (6) أهداف، إثر تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.ومضى قطار كبير آسيا ليطيح بشباب أهلي دبي من دور الـ16، بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة (3-1) ثم ألحق به فولاذ الإيراني الذي تجاوزه الهلال بهدفٍ مقابل لا شيء، قبل أن يقصي الدحيل القطري في نصف النهائي بنتيجة ثقيلة بلغت (7-0)، ليضرب موعداً في النهائي القاري مجدداً مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي سبق أن تجاوزه الهلال في النسخة السابقة.تاريخيًا، شارك الهلال السعودي 24 مرة من قبل في دوري أبطال آسيا، كان نصيبه من الإنجازات الظفر بـ4 ألقاب، على حساب أندية استقلال طهران الإيراني 1991 بالفوز في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).اللقب الثاني للهلال على حساب جوبيلو إيواتا الياباني في عام 2000، بفوز صعب بنتيجة (3-2)، بينما جاء ثالث الألقاب العاصمي الأزرق في عام 2019 أمام فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، عقب الفوز بثنائية سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز (2-0)، قبل أن يأتي اللقب الرابع والأخير من أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية ناصر الدوسري والدبابة المالية موسى ماريغا توالياً.نهائي دوري أبطال آسيا هذه المرة سيقام بطريقة الذهاب والإياب، حيث سيكون لقاء الذهاب في الرياض في 29 أبريل المقبل، فيما ستكون مواجهة الإياب في اليابان في 6 مايو المقبل.ويسعى الهلال السعودي بطل آخر نسختين في البطولة، لمواصلة النجاحات، والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته، والدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي 2021-2022.// انتهى //23:04ت م0097