الباحة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسشهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبةً بزخات من البرد شملت مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي والعقيق وبني حسن، والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد.كما شملت الأمطار مراكز دوس وبني كبير وبني ضبيان وبني حرير وبني عدوان وبرحرح وغيرها من المراكز، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبه، والأمير حسام، والخلب، والثروة الوطني، وبني ظبيان، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، والشوق، وذي عين.وسالت على إثر هذه الأمطار هذه الأمطار أودية تربة زهران والأحسبة والجنابين وبيدة ونخال وجرب وكرى ووادي مليل وغيرها من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد، فيما نبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.// انتهى //23:04ت م0098