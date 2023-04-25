الرياض 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسقبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //23:08ت م0099